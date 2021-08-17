Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bakım onarım çalışmalarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bakım onarım çalışmalarına devam ediyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bakım onarım çalışmalarına devam ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri il genelinde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri il genelinde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler Erzincan'ın her bir köşesinde ihtiyaç ve eksiklikleri gidermek adına dört bir koldan yoğun bir tempoyla çalışıyor.

Çalışmalar kapsamında Işıkpınar Mahallesinde doğalgaz altyapı çalışmaları sonrası tahrip olan yollarda ve kent genelinde çeşitli sebeplerle tahrip olmuş yollarda asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor.

Akyazı mahallesinde yağmur sonrası çamur olan yollarda vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla stabilize serimi yapan ekipler, bir yandan da Ulalar ve Yalnızbağ mahallelerinde alt yapı çalışmaları sonrası tahrip olan yollarda kilit parke taş uygulaması yapıyorlar.

Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur; Şehrimiz her geçen gün genişlemekte. Özellikle yeni bağlanan mahallelerimizde gerek elektrik gerek doğalgaz alt yapı çalışmaları devam etmekte. Bu bağlamda çalışmalar sonrasında yollarda ve kaldırımlarda tadilat çalışmaları gerekiyor. Fen işleri Müdürlüğü ekiplerimiz bu alanlarda canhıraşane çalışarak vatandaşlarımıza hizmetlerini sürdürüyorlar. Amacımız her bir vatandaşımıza anında hizmeti götürmek" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ebru Şallı Haluk Levent Seren Serengil
Spor Mert Günok Mete Gazoz Ozan Tufan Alex Teixeira Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bakım onarım çalışmalarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.08.2021 20:34:31. #1.13#

title