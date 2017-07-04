Fen İşleri Ekiplerinin Sıcakta Zorlu Mesaisi

Pursaklar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları 40 dereceyi bulan sıcak havada çalışmalarını sürdürüyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklara rağmen çalışmalarını aksatmayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ihtiyaçları gidermek için gece gündüz mesai yapıyor.



Yeni imar yolu açımından kaldırım yenilemeye, asfalt seriminden yeşil alan çalışmalarına kadar bir dizi faaliyet yürüten ekipler, haziran ayında başlattığı birçok çalışmayı tamamladı.



Saray bölgesinde yeni yol çalışmasına devam eden ekipler, kaymakamlık binasının çevre düzenlemesi ile yeşil alan çalışmalarını sürdürüyor.



Okulların tatil olmasıyla fiziki ve çevre düzenlemesi ihtiyacı olan kurumlarda da çalışma yürüten ekipler, çok sayıda okulun badana, boya, çevre düzenlemesini de yaptı.



Saray Şehitliği'nin bakım ve onarımını da tamamlayan ekipler, önümüzdeki günlerde çalışmalarını yoğunlaştırarak sürdürecek.