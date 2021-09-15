Fen İşleri Ekiplerimiz 8 Koldan Çalışmalarını Sürdürüyor - Haberler
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Fen İşleri Ekiplerimiz 8 Koldan Çalışmalarını Sürdürüyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Fen İşleri Ekiplerimiz 8 Koldan Çalışmalarını Sürdürüyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz İstasyon Mahallemizde asfalt yama ve çevre düzenleme çalışmalarını Kavaklıdere Mahallemize giriş kavşağında bordür çalışmalarınıKozluca Mahallemizde asfalt hazırlık çalışmalarını Osmaniye Mahallesi Kızıldağ Mevkisinde yol düzenleme...

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz İstasyon Mahallemizde asfalt yama ve çevre düzenleme çalışmalarını Kavaklıdere Mahallemize giriş kavşağında bordür çalışmalarınıKozluca Mahallemizde asfalt hazırlık çalışmalarını Osmaniye Mahallesi Kızıldağ Mevkisinde yol düzenleme çalışmalarını Horzumalayaka Mahallemizde büz döşeme çalışmalarını Dağarlar Mahallemizde yol dolgu çalışmalarını Çarıkbozdağ Mahallemizde yol düzenleme çalışmalarını Barış Mahallemizde bordür çalışmalarını Şehir merkezimizde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

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Haber: Fen İşleri Ekiplerimiz 8 Koldan Çalışmalarını Sürdürüyor - Haberler
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