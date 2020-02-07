Fen İşleri ekipleri sahada çalışıyor
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Fen İşleri ekipleri sahada çalışıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi alt ve üst yapıdaki eksikleri gidermek üzere çalışmalarına devam ediyor.

07.02.2020 11:55 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:55
Fen İşleri ekipleri sahada çalışıyor

DÜZCE (İHA) – alt ve üst yapıdaki eksikleri gidermek üzere çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinin muhtelif noktalarında kaldırım ve yol onarım çalışmalarına devam ediyor. Aziziye ve Şerefiye Mahallelerinde yapılan çalışmalar kapsamında parke taştan kaldırım yapımı ve bozulan küp taş sokakların onarımı yapıldı. Araç ve yayaların güvenli hareket etmesi amacıyla yürütülen çalışmalar, hava şartlarının uygun olduğu süre boyunca bakım, onarım ve yeniden yapım çalışmaları devam edecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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