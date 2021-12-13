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Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI

(İLAN NUMARASI: 11470/1-1, ANAHTAR SÖZCÜK 30501/FİLOLOJİ/ÇEVİRİBİLİM)

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖNDEĞERLENDİRME TUTANAĞI

Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik kapsamında sınav jürisi müracaat eden adaylarının ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını dikkate alarak aşağıdaki tabloda belirtilen sıralamayı yapmıştır.

S. NO

ADAYIN ADI SOYADI

*ALES PUANI

(Sözel)

ALES PUANI

%60

YABANCI DİL PUANI

(KPDS Eşdeğeri)

YABANCI

DİL PUANI %40

LİSANS MEZUNİYET NOTU

TOPLAM

AÇIKLAMA

1

B**** H******* S*********

88, 53257

53, 12

98, 75

39, 5

3, 52

(4'lük sistemde)

92, 62

SINAVA GİREBİLİR

2

B**** K****

87, 18621

52, 31

97, 5

39

3, 33

(4'lük sistemde)

91, 31

SINAVA GİREBİLİR

3

T**** C***** B******

88, 75

53, 25

91, 25

36, 5

3, 52

(4'lük sistemde)

89, 75

SINAVA GİREBİLİR

4

E*** K*****

84, 61996

50, 77

96, 25

38, 5

3, 73

(4'lük sistemde)

89, 27

SINAVA GİREBİLİR

5

E***** İ***

80, 15511

48, 09

91, 25

36, 5

2, 97

(4'lük sistemde)

84, 59

SINAVA GİREBİLİR

Sınav Tarihi, Saati, Yeri: 14 Aralık 2021, Salı günü, Saat: 10: 00, Yer: Z13 (Hukuk Fakültesi Z Blok)

Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Eskişehir Yolu 29. Km, Yukarıyurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA

Duyuru Ekleme Tarihi : 13. 12. 2021 10: 42

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