Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu
Araştırma MerkezleriFen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme SonucuFEN EDEBİYAT FAKÜLTESİİNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI(İLAN NUMARASI: 11470/1-1, ANAHTAR SÖZCÜK...
Araştırma Merkezleri
Fen Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme Sonucu
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İNGİLİZCE MÜTERCİM VE TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI
(İLAN NUMARASI: 11470/1-1, ANAHTAR SÖZCÜK 30501/FİLOLOJİ/ÇEVİRİBİLİM)
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖNDEĞERLENDİRME TUTANAĞI
Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik kapsamında sınav jürisi müracaat eden adaylarının ALES puanının %60'ını ve yabancı dil puanının %40'ını dikkate alarak aşağıdaki tabloda belirtilen sıralamayı yapmıştır.
S. NO
ADAYIN ADI SOYADI
*ALES PUANI
(Sözel)
ALES PUANI
%60
YABANCI DİL PUANI
(KPDS Eşdeğeri)
YABANCI
DİL PUANI %40
LİSANS MEZUNİYET NOTU
TOPLAM
AÇIKLAMA
1
B**** H******* S*********
88, 53257
53, 12
98, 75
39, 5
3, 52
(4'lük sistemde)
92, 62
SINAVA GİREBİLİR
2
B**** K****
87, 18621
52, 31
97, 5
39
3, 33
(4'lük sistemde)
91, 31
SINAVA GİREBİLİR
3
T**** C***** B******
88, 75
53, 25
91, 25
36, 5
3, 52
(4'lük sistemde)
89, 75
SINAVA GİREBİLİR
4
E*** K*****
84, 61996
50, 77
96, 25
38, 5
3, 73
(4'lük sistemde)
89, 27
SINAVA GİREBİLİR
5
E***** İ***
80, 15511
48, 09
91, 25
36, 5
2, 97
(4'lük sistemde)
84, 59
SINAVA GİREBİLİR
Sınav Tarihi, Saati, Yeri: 14 Aralık 2021, Salı günü, Saat: 10: 00, Yer: Z13 (Hukuk Fakültesi Z Blok)
Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüs Eskişehir Yolu 29. Km, Yukarıyurtçu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi No: 4 06790, Etimesgut/ANKARA
Duyuru Ekleme Tarihi : 13. 12. 2021 10: 42
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