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Fen bilimlerinden mezun kadınlar gelişmiş ülkelerde daha şanslı

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, "Bilim (Fen), Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM)" eğitimi veren kurumlardan mezunu kadınların bu alanda çalışma oranına ilişkin bir çalışma yaptı.

20.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:47
Fen bilimlerinden mezun kadınlar gelişmiş ülkelerde daha şanslı

ILO, "Bilim (Fen), Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM)" eğitimi veren kurumlardan mezunu kadınların bu alanda çalışma oranına ilişkin bir çalışma yaptı.

Kaynak: Dunya.com

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