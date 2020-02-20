Fen bilimlerinden mezun kadınlar gelişmiş ülkelerde daha şanslı

20.02.2020 11:47 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:47

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, "Bilim (Fen), Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM)" eğitimi veren kurumlardan mezunu kadınların bu alanda çalışma oranına ilişkin bir çalışma yaptı.