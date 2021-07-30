Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü T.C. Uyruklu Öğrenci Alım ve Yatay Geçiş ile Öğrenci Alım İlanı

Fen Bilimleri Enstitüsü2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı2021-2022 Güz YARIYILI T. C. UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI İLAN METNİ için Tıklayınız. Adaylar, en fazla 2 lisansüstü programa başuruda bulunabilirler.

Fen Bilimleri Enstitüsü

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanı

2021-2022 Güz YARIYILI T. C. UYRUKLU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ ALIMI İLAN METNİ için Tıklayınız. Adaylar, en fazla 2 lisansüstü programa başuruda bulunabilirler. Yerleştirmeler, başvuru sisteminde aday tarafından belirtilen tercih önceliğine

göre sistematik olarak gerçekleşecektir. T. C. UYRUKLU ÖĞRENCİ ONLINE BAŞVURU LİNKİ (2 Ağustos 2021 tarihinde aktif olacaktır. ) 2020-2021 BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ İLAN METNİ için Tıklayınız.

Kaynak: Habermetre