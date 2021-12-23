Fen Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Bahar Dönemi Öğrenci Alımı İlanları Duyurusu Yeni - Haberler
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Fen Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Bahar Dönemi Öğrenci Alımı İlanları Duyurusu Yeni

Fen Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Bahar Dönemi Öğrenci Alımı İlanları Duyurusu Yeni
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Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2021 - 2022 Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2021 - 2022 Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Lisansüstü programlara ait başvuru takvimi, koşulları, kontenjanları ve giriş sınavı şekillerinin bulunduğu ilan metinleri aşağıdadır.

1- 2021-2022 Bahar YY Yüksek Lisans Kontenjanları (7 sayfa)

2- 2021-2022 Bahar YY Doktora Kontenjanları (6 sayfa)

3- 2021-2022 Bahar YY Taşınmaz Değ. ve Gel. Tezsiz YL Kontenjanı (3 sayfa)

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