"Feminist gece yürüyüşü" soruşturması ;  17 kişiye adli kontrol talebi
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"Feminist gece yürüyüşü" soruşturması ;  17 kişiye adli kontrol talebi

11.03.2021 19:24 | Son Güncelleme: 11.03.2021 19:33

Büşra ÇOBAN/ BEYOĞLU'nda 8 Mart'ta düzenlenen "Feminist Gece Yürüyüşü" sırasında attıkları sloganlar nedeniyle haklarında soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevkedi.

Büşra ÇOBAN/ BEYOĞLU'nda 8 Mart'ta düzenlenen "Feminist Gece Yürüyüşü" sırasında attıkları sloganlar nedeniyle haklarında soruşturmada gözaltına alınan 17 kişi adli kontrol talebiyle mahkemeye sevkedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Beyoğlu'nda yapılan "Feminist Gece Yürüyüşü"nün ardından 18 kadın hakkında attıkları slogan nedeniyle, "Cumhurbaşkanına Hakaret" gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden, 4'üne 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'karakola giderek imza şartı', 13'üne de 'yurt dışına çıkış yasağı' olarak adli kontrol talep edildi. 17 şüpheli, mahkemeye sevkedilirken 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen bir kişi serbest bırakıldı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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