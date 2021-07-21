Felsefe ve Din Bilimleri

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜDoç. Dr. İsmail ŞİMŞEKBölüm Başkanıİnsanlık tarihi kadar eski olan din ve inanç kavramlarını, dinin felsefi, sosyolojik ve psikolojik boyutlarını, bir başka ifadeyle insan ve din arasındaki ilişkinin temellerini, dinin bireysel ve toplumsal hayattaki yeri...