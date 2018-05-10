Manchester Unitedlı Fellaini: Beşiktaş ile Anlaştım
İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Fellaini, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirip "Beşiktaş'la anlaştım." dedi.
Son dönemde Türk takımlarının gündeminde olan Fellani'nin Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi. İngiliz basınına göre Fellaini, Mourinho ile konuşarak M.United'ten ayrılma kararlılığını bildirdi.
"BAŞKA TAKIMA GİTMEK İSTİYORUM"
Beşiktaş'la anlaştığı söyleyen Belçikalı oyuncunun hocasına, "Kariyerime başka takımda devam etmek istiyorum" dediği belirtildi.
Belçikalı Fellaini'ye başka teklifler de var.
Kaynak: Skorer
YORUMLAR (9)
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saçlarının ustune dusse 1 metre havaya kalkar bu adamCevap Yaz Yayından Kaldır
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Akşama kadar yatıp sadece iş bağlayarak al satla para kazanmak varken niye gece gündüz çalışayım üstüne birde hürriyetim elimden alınsın.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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senin saçların ne güzel hep böyle bir saçım olsun istedim.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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yöneticilerin geçmişten hiç ders almadıklarını görmekten utanç duyuyoruz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ulen ilk 11deki adamlarınızın içinde 32 yaşından düşük adam Yok. Avrupanın en yaşlı 3. Takımı seçildiniz. Gözünüzü birinciliğe diktiniz galibaCevap Yaz 11 5 Yayından Kaldır