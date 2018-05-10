Manchester Unitedlı Fellaini: Beşiktaş ile Anlaştım

İngiliz ekibi Manchester United'da forma giyen Fellaini, takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirip "Beşiktaş'la anlaştım." dedi.

Son dönemde Türk takımlarının gündeminde olan Fellani'nin Beşiktaş ile anlaştığı iddia edildi. İngiliz basınına göre Fellaini, Mourinho ile konuşarak M.United'ten ayrılma kararlılığını bildirdi.

"BAŞKA TAKIMA GİTMEK İSTİYORUM"

Beşiktaş'la anlaştığı söyleyen Belçikalı oyuncunun hocasına, "Kariyerime başka takımda devam etmek istiyorum" dediği belirtildi.

Belçikalı Fellaini'ye başka teklifler de var.

Kaynak: Skorer

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YORUMLAR (9)

  • KIRIKKALE VATAN:
    Akşama kadar yatıp sadece iş bağlayarak al satla para kazanmak varken niye gece gündüz çalışayım üstüne birde hürriyetim elimden alınsın.
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  • GENÇLEŞİN ARTIK:
    Ulen ilk 11deki adamlarınızın içinde 32 yaşından düşük adam Yok. Avrupanın en yaşlı 3. Takımı seçildiniz. Gözünüzü birinciliğe diktiniz galiba
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