Felix Passlack'ın Feyenoord'a Attığı Gol 2019-20 sezonu KVNB Kupası son 16 turunda Feyenoord ile karşılaşan Fortuna Sittard'da Felix Passlack harika bir plase vuruşla topu Feyenoord ağlarıyla buluşturuyor. 120 dakikanın sonunda Feyenoord'lu oyuncu Luciano Narsingh'in son dakika golüyle maçı 2-1 kaybeden Fortuna Sittard'da takımının tek golünü atan isim Felix Passlack oluyor.

2019-20 sezonu KVNB Kupası son 16 turunda Feyenoord ile karşılaşan Fortuna Sittard'da Felix Passlack harika bir plase vuruşla topu Feyenoord ağlarıyla buluşturuyor. 120 dakikanın sonunda Feyenoord'lu oyuncu Luciano Narsingh'in son dakika golüyle maçı 2-1 kaybeden Fortuna Sittard'da takımının tek golünü atan isim Felix Passlack oluyor. Kaynak: Dugout