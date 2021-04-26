Felix Michalz Türkiye'ye gelebilir
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Felix Michalz Türkiye'ye gelebilir

Felix Michalz Türkiye'ye gelebilir
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa ve Süper Lig kulüplerinin yakından izlediği Felix Michalez, Almanya'da sergilediği başarılı futboluyla göz dolduruyor.

Avrupa ve Süper Lig kulüplerinin yakından izlediği Felix Michalez, Almanya'da sergilediği başarılı futboluyla göz dolduruyor. Ülkemizdeki kulüplerin teklifleri daha cazip olursa genç yetenek gelecek yıl Süper Lig'de sahaya çıkabilir.

Felix Michael, orta sahada göstermiş olduğu başarılı oyunuyla Avrupa kulüpleri ile birlikte Süper Lig temsilcilerinin dikkatini çekti. Felix, çocukluğundan beri futbola olan ilgisini ailesinin desteğiyle profesyonel yaşam şekline dönüştürmüş. 4 yıldır SV Heimstetten kulübünde oynayan başarılı oyuncu, "Hayatımın amacı, dünya futbol tarihine adımı yazdırabilmek. Bunun için çocukluğumdan beri çalışıyorum. Çok uzun saatler çok zorlayıcı antrenmanlar yapıyorum. Hedefime ulaşana kadar bu şekilde devam edeceğim" dedi.

Kendisini izlemekte olan kulüpler sorulduğunda ise Felix Michaelz, "Benim hayatımda bir amacım var. Bu hedefe beni taşıyacak olan her teklifi değerlendirmeye alacağım. Umarım bundan sonraki kulübüm, en az SV Heimstetten gibi bana gereken deneyimi verecektir. Bunun için seçimlerimi çok dikkatli yapmalıyım. Bu kulüp Türkiye Süper Lig'inde bulunuyorsa elbette onu seçebilirim" cevabını verdi.

1997 yılında Almanya'da doğan Felix Michaelz, çocuk yaştan beri futbol oynuyor. Ailesinin desteğini her zaman arkasına alarak yoluna devam ettiğini ifade eden yetenekli futbolcu, 2017 yılından beri SV Heimstetten kulübünde forma giyiyor. Başarılı futbolu sayesinde taraftarların da çok sevdiği oyuncunun bu yıl sözleşmesi doluyor. Bu nedenle Avrupa'da pek çok kulübün yakın takibe aldığı futbolcu, gelecek sezon Türkiye Süper Lig takımlarından birinin formasını da giyebilir. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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