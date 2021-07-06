Felix Brych kimdir? İtalya - İspanya maçı hakemi kimdir? Felix Brych kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Felix Brych kimdir? İtalya - İspanya maçı hakemi kimdir? Felix Brych kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Felix Brych kimdir? İtalya - İspanya maçı hakemi kimdir? Felix Brych kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Bugünkü İtalya - İspanya yarı final maçının hakemi belli oldu. Yarı final maçını Felix Brych yönetecek. Peki, Felix Brych kimdir, kaç yaşında, nereli, yönettiği maçlar nelerdir? İtalya-İspanya maçının hakemi Felix Brych hangi ligde hakemlik yapıyor? Felix Brych'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Euro 2020 yarı final maçları bugün başlıyor. Futbol severler İtalya - İspanya maçının hakemi kim olacak merak etti. Yapılan açıklamaya göre maçın hakemi Alman Felix Brych oldu. Peki, Felix Brych kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

İTALYA - İSPANYA MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Maçın orta hakemi Felix Brych oldu. İtalya-İspanya Euro 2020 yarı final maçının hakemi Felix Brych olacak.

FELİX BRYCH KİMDİR?

Felix Brych (d. 3 Ağustos 1975, Münih), Alman futbol hakemi.

Hakemlik kariyerine 2004 yılında Bundesliga'da başladı ve 2007 yılında FIFA kokartını aldı. Yönettiği ilk üst düzey uluslararası maç, o yılın Ekim ayında Romanya'nın Lüksemburg'u 2-0 yendiği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu mücadelesiydi. Şubat 2008'de, 2007-08 UEFA Kupası'nda son 32 turu maçı olan Panathinaikos-Rangers maçına atandı.

2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 140 puanla Türk hakem Cüneyt Çakır ve 137 puanla İngiliz hakem Howard Webb takip etti.

Futbol kariyeri dışında Brych, hukuk doktorası sahibidir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Süleyman Soylu Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Ajda Pekkan Kartal Tibet İbrahim Selim Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Erol Bulut Burak Elmas Younes Belhanda Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Felix Brych kimdir? İtalya - İspanya maçı hakemi kimdir? Felix Brych kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:59:21. #1.15#

title