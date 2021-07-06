Felix Brych kimdir? İtalya - İspanya maçı hakemi kimdir? Felix Brych kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Bugünkü İtalya - İspanya yarı final maçının hakemi belli oldu. Yarı final maçını Felix Brych yönetecek. Peki, Felix Brych kimdir, kaç yaşında, nereli, yönettiği maçlar nelerdir? İtalya-İspanya maçının hakemi Felix Brych hangi ligde hakemlik yapıyor? Felix Brych'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Euro 2020 yarı final maçları bugün başlıyor. Futbol severler İtalya - İspanya maçının hakemi kim olacak merak etti. Yapılan açıklamaya göre maçın hakemi Alman Felix Brych oldu. Peki, Felix Brych kimdir, aslen nereli, kaç yaşında?

İTALYA - İSPANYA MAÇININ HAKEMLERİ KİMLER?

Maçın orta hakemi Felix Brych oldu. İtalya-İspanya Euro 2020 yarı final maçının hakemi Felix Brych olacak.

FELİX BRYCH KİMDİR?

Felix Brych (d. 3 Ağustos 1975, Münih), Alman futbol hakemi.

Hakemlik kariyerine 2004 yılında Bundesliga'da başladı ve 2007 yılında FIFA kokartını aldı. Yönettiği ilk üst düzey uluslararası maç, o yılın Ekim ayında Romanya'nın Lüksemburg'u 2-0 yendiği 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu mücadelesiydi. Şubat 2008'de, 2007-08 UEFA Kupası'nda son 32 turu maçı olan Panathinaikos-Rangers maçına atandı.

2021'de Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 21. yüzyıl'ın en iyi hakemi seçildi. 2001-2020 arasını kapsayan ve jüri oylarıyla belirlenen en iyiler sıralamasında, Brych 141 puanla ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 140 puanla Türk hakem Cüneyt Çakır ve 137 puanla İngiliz hakem Howard Webb takip etti.

Futbol kariyeri dışında Brych, hukuk doktorası sahibidir.