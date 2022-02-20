- Felipe Sanchez Mateos: "Trabzonspor baskıyla bizi tanınamaz hale getirdi"

ANTALYA - Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, Trabzonspor karşısında aldıkları 4-0 mağlubiyete ilişkin, "İlk golü atacak takım galibiyete daha yakın olacaktı ve öyle oldu. Trabzonspor baskıyla bizi tanınamaz hale getirdi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor, sahasında lider Trabzonspor'a 4-0 yenildi. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "İlk golü atacak takım galibiyete daha yakın olacaktı ve öyle oldu. Trabzonspor baskıyla bizi tanınamaz hale getirdi. Çünkü baskılarıyla pas yollarımızı iyi kapattılar. Biz alışa gelmiş oyunumuzu bir türlü oynayamadık. Trabzonspor ligin lideri, bu şans değil. Yarım pozisyondan bile gol atabiliyorlar. Yediğimiz ilk golden sonra biraz düştük ve arkadaşlarımızın kafası yere eğildi. İlk yarının sonunda da 4-0 oldu" diye konuştu. İkinci yarıda daha iyi bir futbol oynadıklarını dile getiren Mateos, "İkinci yarı biraz daha iyiydik diyebilirim. Penaltı ve pozisyonlar gol olsaydı maç daha iyiye gidebilirdi. Ancak alışıldık futbol yoktu" ifadelerini kullandı.

Mateos, "Aslında Trabzonspor diğer maçlardan çok farklı baskı yapmadık bunu bekliyorduk. Örneğin Giresun ve Kasımpaşa bize daha fazla baskı yapmıştı ama hata yapan bizdik bu da sonuca etki etti" diye konuştu.