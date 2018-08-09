Felipe Melo, Galatasaray'ın Scarpa Transferi İçin Devreye Girdi

Galatasaray taraftarların sevgilisi Felipe Melo, sarı kırmızılılara önerdiği Palmeiras'tan Gustavo Scarpa için kolları sıvadı.

Adeta Galatasaray'ın gönüllü sportif direktörü gibi çalışan Brezilyalı, Scarpa'nın menajerleri Bruno Paiva ve Marcelo Goldfarb'ı evinde ağırladı.

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞTÜKTEN SONRA 2. BULUŞMA YAPILACAK

Sabah'ın haberine göre; Felipe Melo'nun aracılık ettiği görüşmede Abdurrahim Albayrak, Brezilyalı orta sahanın şartlarını öğrendi. İkinci başkanın, Terim ile görüştükten sonra yeniden buluşmak için söz aldığı ifade edildi.