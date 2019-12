Felipe Melo, İstanbul'a geldi

10.12.2019 23:55 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:55

Bir dönem Galatasaray forması giyen şimdi ise Brezilya'nın Palmeiras takımında oynayan Felipe Melo, sarı-kırmızılı kulübün daveti üzerine İstanbul'a geldi.

Menajer arkadaşı tarafından İstanbul Havalimanı'nda karşılanan Felipe Melo ve eşi hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Uzun bir zaman önce Türkiye'den ayrıldığını hatırlatan Melo, başta Galatasaray taraftarları olmak üzere Türk taraftarlarını çok özlediğini ifade ederken, ilk isteği çay oldu. Galatasaray taraftarlarına Türkçe seslenen Melo, "En büyük Cimbom" dedi.Galatasaray'ın hafta sonu kendi evinde oynayacağı Ankaragücü ile yapacağı maça davet edildiğini ifade eden 36 yaşındaki futbolcu, "Buraya esas gelmemin sebebi Galatasaray beni ödüllendirmek istedi. Tabi ki benim kalbimde takımın ayrı yeri var. Stada gideceğim taraftarla tekrardan buluşacağım. o anları tekrar yaşayacağım. Türkiye benim evim. Küçük oğlum burada doğduğu için o da bir Türk. Kısa bir ayrılık oldu. Evimdeyim, mutluyum. Türk halkını çok seviyorum" dedi. "GELECEKTE NE OLUR BİLEMEM"Basın mensuplarının transfer sorularını da yanıtlayan Brezilyalı futbolcu, "Palmeiras kulübü ile 2 yıllık sözleşmem var onlar da beni çok seviyor. Gelecek ne gösterir bilemem. Her zaman, her şey olabilir" şeklinde konuştu."TERİM İLE HERŞEY MÜMKÜN, YİNE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"Galatasaray'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapacağı maç ile ilgili de konuşan Melo, "Şampiyonlar Ligi'nde matematiksel olarak bir şansımız kalmadı ama biliyorsunuz Galatasaray geçen sene de çok zorlu zamanlar yaşadı. Takımın başında Fatih Terim var. Terim ile her şey mümkün, yine şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı."FENERBAHÇE MAÇLARINDA YAPTIM HATIRLARSINIZ"Bir basın mensubunun "Hafta sonu taraftarlara bir şov hazırladın mı?" sorusu üzerine Felipe Melo, "Belki taraftarlar benim için sürpriz bir şov hazırlamıştır. Ben zaten gereken şovu Fenerbahçe maçlarında yaptım, hatırlarsınız. Ben artık misafirim. Tribünde taraftarların şovlarını izleyeceğim" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Felipe Melo'nun havaalanındaki görüntüleri

-Felipe Melo'nun açıklamaları

Kaynak: DHA