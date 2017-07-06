Felçli Yavru Tilki Tedavi Altında

ANTALYA'da evin bahçesinde arka kısmı felçli halde bulunan tilki yavrusu, Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.



Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'ne bağlı Geyikbayırı Mahallesi'nde oturan Züleyha Görken, önceki sabah evin bahçesinde yaralı tilki yavrusu gördü. Sosyal medyadan nerede tedavi ettirebileceğini arkadaşlarına soran Görken, tavsiye üzerine tilki yavrusunu kafese koyup, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Burdur'daki Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne getirdi. Züleyha Görken yavruyu merkez sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca'ya teslim etti. Tilki yavrusunun büyük olasılıkla travma nedeniyle arka tarafının felç olduğunu söyleyen Öztürk Sarıca, şöyle dedi:



"Evlerinin bahçesinde yaralı tilki yavrusunu bulan aile bizimle temasa geçti. Biz de vakit geçirmeden getirmelerini söyledik. Şu an gözetim kafesimize aldık. Arka tarafı felçli. Onun dışında bir problemi yok. Travmaya bağlı mı, hastalığa bağlı mı felç olduğunu tespit etmek için 15 gün gözetim altında tutacağız. Bu sürede felci geçerse gelmiş olduğu Antalya'da doğal hayatına kazandıracağız." - Burdur