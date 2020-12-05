Felçli tilkiyi yürüteçle "ayak"landırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Felçli tilkiyi yürüteçle "ayak"landırdılar

05.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:43

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezince bir hayvanseverin geliştirdiği yürüteç, felçli tilkiye takıldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezince bir hayvanseverin geliştirdiği yürüteç, felçli tilkiye takıldı.

Kent kırsalında yaralı bulunan felçli tilki, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi.

Merkezde bir hayvansever tarafından geliştirilen tekerlekli yürüteç takılan tilki, belli saatlerde dışarı çıkarılarak gezdiriliyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, bölgedeki bütün yaralı yaban hayvanlarının tedavilerini yaptıklarını söyledi.

Tedavileri uzun süren hayvanlara kreş hizmeti verdiklerini ifade eden Aslan, şunları belirtti:

"Bir köyümüzde yol kenarında trafik kazasına bağlı yaralanan bir tilki merkezimize getirildi. Yaptığımız muayenede bel omurlarında kırık tespit ettik. Genel durumu düzeltilmek üzere gerekli tedaviler yapıldı. Fakat arka ayakları felç olduğu için yürümesi zor. Bir ayağında da kopma ve kısalma olduğu görüldü. Tilkinin dışarda gezebilmesi için protez takılması önerildi. Biz de rehabilitasyon sürecinde bu yürüteci taktık. Tilki beli saatlerde çevrede gezebiliyor."

Yaralı hayvanları tedavi ettikten sonra doğaya saldıklarını anımsatan Aslan, "Bu tilki de yaralı olduğu için doğaya dönemeyecek. Onu misafir ettiğim sürece refahını üst seviyede tutup hayatını devam ettirmesini sağlayacağız. Genelde kedi ve köpeklere yürüteç takılıyor. Yaban hayvanlarında protez pek tercih edilmez. Yaşadığı sürece ona en iyi şekilde bakmayı amaçlıyoruz." dedi.

Felçli tilkiyi yürüteçle 'ayak'landırdılar
Felçli tilkiyi yürüteçle 'ayak'landırdılar
Felçli tilkiyi yürüteçle 'ayak'landırdılar
Felçli tilkiyi yürüteçle 'ayak'landırdılar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol

İlgili Haberler

'Hayat tamircisi' bu kez felçli tilkiyi yürüttü
'Hayat tamircisi' bu kez felçli tilkiyi yürüttü
'Minnoş' adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine alıştırdı
'Minnoş' adını verdiği tilkiyi yiyecekle kendine alıştırdı
Yaylada gezintiye çıktılar, gördükleri tilkiyi poğaça ile beslediler
Yaylada gezintiye çıktılar, gördükleri tilkiyi poğaça ile beslediler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Ali Mahir Başarır
Magazin Hadise Demet Akalın Yıldız Tilbe Diego Armando Maradona
Spor Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Rusya Aralık Kasımpaşa Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Felçli tilkiyi yürüteçle "ayak"landırdılar - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 15:43:40. #1.15#
title