Felçli köpeği "su borusundan yürüteç" ile hayata bağladı

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Çorum'da bir okul müdürü, su boruları ve bisiklet destek tekerleri kullanarak yaptığı "yürüteç" ile arka bacakları hareket etmeyen 3 aylık köpeğin yürümesini sağladı.

Çorum'da bir okul müdürü, su boruları ve bisiklet destek tekerleri kullanarak yaptığı "yürüteç" ile arka bacakları hareket etmeyen 3 aylık köpeğin yürümesini sağladı.

Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Orta Okulu Müdürü Murat Peker, ilçe merkezinde ön patileriyle sürünürken bulduğu köpek yavrusunun bakımını üstlendi.

İlçedeki diğer onlarca köpekle birlikte bakımını yapıp beslediği köpeği yürütebilmenin yollarını araştıran Peker, internetten bulduğu protez bacakların bütçesini aştığını görünce kendi imkanlarıyla "yürüteç" yaptı.

Peker, "Umut" adını verdiği köpeğin yürüteçle yürüdüğünü görmenin mutluluğunu yaşıyor.

Murat Peker, AA muhabirine, birkaç gönüllü ve Kargı Belediyesinin de desteğiyle ilçedeki sokak hayvanlarının bakımını üstlendiklerini, Umut'un da bu sokak hayvanlarından biri olduğunu söyledi.

"Protez bacakların fiyatının bütçemizi aştığını görünce biz de kendi yürütecimizi yaptık. 'Umut'un yürümesini geçici olsa da sağladık. Diğer köpeklerle oynadığını görmek her şeye bedel." diyen Peker, yavru köpeği sahiplenecek gönüllüler aradıklarını ifade etti.

Peker, çok sayıda köpeğin bakımını yaptıkları için bütçelerinin maliyetli işlere imkan vermediğini dile getirerek, "Umut'u biri sahiplenirse çok mutlu oluruz. Tedavi edilirse yürüteç olmadan kendi bacaklarıyla yürümesi mümkün olabilir. Bir canlıyı kazanmış oluruz. Baktığımız çok fazla sokak hayvanı var ve hepsine yetişmekte zorlanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Peker