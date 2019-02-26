Felçli Köpeğe Yürüteç Desteği

Mardin'de yaralı halde bulunan ve arka ayakları felçli yavru köpeğe tedavisinin ardından yürüteç alındı.

Merkez Artuklu ilçesinde sokakta yaralı halde bulunan ve arka ayakları felçli yavru köpeği fark eden mahalle sakinleri durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine iletti. Olay yerine giden ekipler yaralı hayvanı Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Yapılan tedavinin ardından iki ayağı felçli köpek, satın alınan yürütece yerleştirildi.

"Mutlu" ismi verilen köpek, böylece yeniden yürümeye başladı.

Hayvan Hakları Federasyonu Mardin Temsilcisi de olan merkez görevlisi Veysel Öğdür, köpeğe tedavisinin ardından yürüteç aldıklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Başta adaptasyon sorunu yaşadı. Sürekli yapılan egzersizlerin ardından yürüteçle yürüyünce mutlu olmaya başladı. Mutlu yürüteci görünce artık kapıya koşuyor. Bir an önce yürütece binip yürümek istiyor. Yürüteçle koşarken yüzündeki mutluluğu her şeye bedel. Bun nedenle 'Mutlu' adını koyduk."

Mutlu'yu şehir merkezine götüreceklerini aktaran Öğdür, "Bir parkta ya da tarihi sokaklarda da Mutlu'yu görebilirsiniz. Mutlu artık her yerde. Bizim parçamız oldu. Alıştık, kendisinden kopamıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA