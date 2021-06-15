Felçli kediyi ameliyat ettirerek hayata bağlayan iki hayvansever bakım için destek istiyor

İzmir'de yaşayan iki ev arkadaşı, felçli kaldığını görerek ameliyat ettirdikleri kediyi özel bakımla hayatta tutmaya çalışıyor.

İzmir'de yaşayan iki ev arkadaşı, felçli kaldığını görerek ameliyat ettirdikleri kediyi özel bakımla hayatta tutmaya çalışıyor.

Balçova ilçesinde yaşayan Merve Koyuncu (26) ve Özge Akat (24), bahçelerinde baktıkları kedilerden birinin arka ayaklarını kullanamadığını ve hareket edemediğini gördü.

Veterinerin araç çarpması sonucu yaralandığını belirlediği kedi, ilk müdahalenin ardından başka bir kliniğe sevk edildi. MR çekilen kedinin "dorsal laminektomi" ameliyatı olması gerektiğine karar verildi.

Tedavi masrafları için diğer hayvanseverlerin verdiği katkıyla ameliyata alınan kedi, hayata tutunmayı başardı.

Çabalara rağmen arka ayaklarını kullanamayan kediyi evlerine alarak bakımını üstlenen arkadaşlar, "Leyloş" ismini verdikleri can dostlarını hayatta tutmak için gayret gösteriyor.

Merve Koyuncu, AA muhabirine, felçli bir hayvana bakmanın mesai gerektirdiğini, salgın sürecinde evden çalıştıkları için bunun sorun olmadığını ancak kontrollü normalleşme sürecinde kendilerini daha zor günlerin beklediğini ifade etti.

Kedinin yardımsız tuvaletini yapamadığını aktaran Koyuncu şöyle konuştu:

"Tuvaletini mesane kısmından tutup sıkarak yaptırıyoruz. Eğer yapamıyorsa rektumundan müdahale ediyoruz. Daha sonra antiseptik spreylerle temizliyoruz. Sonrasında bezliyoruz. Yürürken sorun yaşamasın diye bebek zıbınlarını kesip pantolon yapıp kuyruk deliği açıyoruz. Zıbın giydirmezsek dizleri sürünürken yere sürttüğü için yara oluyor. Tek ihtiyacı olan tuvaletine yardım edilmesi. Kum yerine bez kullanıyoruz.

Biz tecrübeli birinin bakmasını istiyoruz. Meşgul olduğumuz için ilgilenemiyoruz. Özel ilgi istiyor. Bezi kirlendiği an değişmesi gerekiyor. Temiz kalması gerekiyor ki enfeksiyon kapmasın. Aylık bakım masraflarını karşılayacağız. O ilgiyi verebilecek tecrübeli bir kişi arıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol