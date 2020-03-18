Felçli kedi sağlığına kavuşuyor İnegöl Belediyesi, sokakta bulunan felçli kediyi sağlığına kavuşturmak için tedavisine başladı. Yaralı kedi, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde ameliyat edildi.

Bölgesinin en donanımlı Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine sahip olan İnegöl Belediyesi, can dostlarına umut olmaya devam ediyor. İnegöl'de Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokakta buldukları felçli kedinin tedavisine başlandı.

Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada radial felç olarak İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezine getirilen kedinin, ampütasyon operasyonu gerçekleştirildi. Şuan durumu iyi olan kedinin sağlığına kavuştuktan sonra hayvansever bir aile tarafından sahiplenileceği ifade edildi.

Kaynak: Bültenler