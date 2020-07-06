Felçli hastaya Kaymakam Mehmetbeyoğlu destek çıktı - Felçli hastaya Kaymakam Mehmetbeyoğlu destek çıktı Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği hastalık sonucu felç olan Kutbettin Ergül isimli yaşlı hastaya Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu destek çıktı.

- Felçli hastaya Kaymakam Mehmetbeyoğlu destek çıktı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği hastalık sonucu felç olan Kutbettin Ergül isimli yaşlı hastaya Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu destek çıktı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Doğancı Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki Kutbettin Ergül, 6 yıl önce beyin damarındaki tıkanıklıktan dolayı felç geçirdi. Bu süreçten sonra vücudunun bazı bölümlerini kullanamayan Ergül'de ilerleyen yaşıyla birlikte Alzheimer hastalığı da başladı. Bu süreçten sonra evinden çıkamayan hastaya eşi ve çocukları bakmaya başladı. Korona virüs salgınının başlamasıyla birlikte hasta Ergül ile direkt temas kurmanın riskli olabileceğini düşünen ailesi, Erciş Kaymakamlığına dilekçe vererek destek istedi. Maddi durumlarının yetersiz olduğu için motorlu hasta yatağı alamadıklarını belirten aileye Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu destek çıktı. Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla alınan motorlu hasta yatağı, Doğancı Mahallesi'ne götürülerek Ergül ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA