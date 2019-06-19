Felçli hastanın uçma hayali gerçek oldu

Adana Havacılık Kulübü, geçirdiği trafik kazası nedeniyle belden aşağısı felçli olan kişinin uçma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kulüp Başkanı Güner Akkaya, durumundan haberdar oldukları felçli Kadir Can'ın uçma hayalini gerçekleştirmek için Kayseri'deki Ali Dağı'nda etkinlik düzenledi.

Yürüme yetisini kaybeden Can'ın gökyüzüyle buluşma hayali, Akkaya'nın pilotluğunda yamaç paraşütüyle uçmasıyla gerçekleşti.

Yamaç paraşütüyle bir süre Kayseri semalarında uçan Can ve Akkaya, gün batımını gökyüzünden izlemenin keyfini yaşadı.

Kaynak: AA