FELÇLİ HASTA, YUTMA TERAPİSİYLE 4 AY SONRA YEMEK YEMEYE BAŞLADI

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, 4 ay önce felç geçiren ve 3 ay bilinci kapalı olarak tedavisi süren Cemal Göksu (51), Şehir Hastanesi'nde uygulanan yutma terapisi ile ilk kez yemek yemeye başladı. Dil, konuşma ve yutma terapisti Sema Karabulut, Göksu'nun yemek yiyebilmesinin ardından konuşabilmesi için de terapiye başladıklarını belirterek, "Konuşmaya yönelik özellikle nefesini yukarı ses tellerine yönlendirmesi için çalışmalar yapıyoruz" dedi.

İnşaat işiyle uğraşan Cemal Göksu, geçen yıl Ekim ayında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdi. Felç geçirdiği belirlenen Göksu, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 3 ay bilinci kapalı olarak tedavi gördü. Bilincinin açılmasının ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Göksu'nun tedavisine palyatif servisinde devam edildi. Göksu, beyin kanaması geçirmesinden 4 ay sonra dil konuşma ve yutma terapisti Sema Karabulut'un uyguladığı yutma terapisinin ardından ilk kez katı gıda yemeye başladı.

'GÜZEL SONUÇLAR ALIYORUZ'

Bu tarz hastaların yutma sorunlarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini belirten dahiliye uzmanı Dr. Zeynep Irmak Kaya, "Hastamız inme sonrası uzun süre yoğun bakım takibinde olan bir hasta. Bize geldiğinde nazogastrik sonda ile besleniyor ve sağ tarafı felçliydi. Sol tarafında hareket başladı. Eş zamanlı olarak yutma terapistimizle beraber yutmasını değerlendirmeye başladık. Yutmasının olduğuna karar verdikten sonra da başlangıç olarak yarı muhallebi kıvamındaki gıdaları yutmasına başladık daha sonra tam yutabildiğini gördükten sonra nazogastrik sondasını 3 gün önce çıkardık. Bugün de ağızdan katı gıdalara geçişi sağladık. Bu süreçte solunum sıkıntısı olmadı. Yutamayan hastalarda yutma refleksi yoksa beslenme yöntemini seçmemiz gerekiyor ya burundan sonda ile ya da mideye endoskopik yöntemle yerleştirilen tüple hastalar beslenebiliyor. Genelde bunları tercih ediyoruz ama şans tanımak adına bu tarz hastaların yutmalarının mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Yutmasının olduğunu kabul ettiğimiz hastalarla da yutma terapisine başlıyoruz, güzel sonuçlar alıyoruz" dedi.

'NEFESİNİ SES TELLERİNE YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Dil, konuşma ve yutma terapisti Sema Karabulut da "Hastamızın yutmasını mümkün olduğunca güvenli hale getirebilmek için değerlendirmelerimizi yaptık ve katı gıdaya başladık. Konuşmaya yönelik özellikle nefesini yukarı ses tellerine yönlendirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle uzun süre ses tellerini kullanmadığı için havayı ses üretmekten ziyade ses tellerine doğru yönlendirilmesine yönelik egzersizlerimizi yapıyoruz. Bu sadece benim yaptığım bir iş değil, ekip işi. Özellikle hasta refakatçimizin bunda büyük bir payı var. Yakında alınacak cihazlarla yutma ünitesi şeklinde daha iyi hizmet vereceğiz" diye konuştu.

'BU KADAR KISA SÜREDE BEKLEMİYORDUK'

Yasemin Göksu ise kardeşi Cemal Göksu'nun daha önce burnundan beslendiğini belirterek, "Konuşma terapistimiz yaklaşık 1,5 haftadır birtakım egzersizler verdi. O egzersizleri yapıyoruz. Fizik tedavi için bir başlangıç süreci var. Doktorlarımızın yönlendirmesi ile o hareketlere başladık. Kardeşimin sağ tarafında hala hareket yok. Daha önce burundan besleniyordu ama burada çok hızlı bir süreç yaşıyoruz. Bütün doktorlarımıza, hemşirelerimize çok teşekkür ediyorum. Bunlar, bizim bu kadar kısa sürede beklediğimiz gelişmeler değildi açıkçası. 1,5 haftadır da ağızdan beslenmeye başladık. Bugün de katı gıdaya geçtik" dedi.