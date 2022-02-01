Felçli hasta yutkunma terapisiyle 3 ay sonra ağızdan beslendi

Eskişehir Şehir Hastanesindeki Palyatif Servisi'nde tedavi gören hasta, dil, konuşma ve yutkunma terapistlerinin egzersiz programları sayesinde 3 ay sonra ağız yoluyla beslenmeye başladı.

Dr. Zeynep Irmak Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 51 yaşındaki Cemal Göksu'nun Eskişehir Şehir Hastanesine geldiğinde bir tüp yardımıyla beslendiğini belirterek, tedavi sürecinde hızlı gelişme kaydettiğini söyledi.

Göksu'nun sol tarafında hareketin başladığını anlatan Kaya, şu bilgileri paylaştı:

"Yutkunma terapistimizle, yutmasını değerlendirdik. Yarı sulu muhallebi şeklinde beslenmeye başladı. Bugün itibarıyla ağızdan katı gıdalarla besleniyor. Sürekli oksijene bağlı olan bir hastaydı. Çok şükür sonrasında oksijenden ayırdık. Rahat nefes alabildiğini gördük. Şimdilerde yutmanın yanı sıra konuşma terapisine de başladık. Eş zamanlı fizik tedavi süreci de başladı. Hastanemizde yeni göreve başlayan yutkunma terapistimiz ve daha önce görev yapan konuşma terapistlerimizle güçlendik. Hastalarımızı değerlendiriyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz."

Kaya, hastanın Kovid-19'a yakalanmasına rağmen aşılarının tam olması nedeniyle süreci rahat geçirdiğini aktardı.

"Konuşması için çalışmalar yapıyoruz"

Yaklaşık 2 hafta önce hastanede göreve başlayan Dil, Konuşma ve Yutkunma Terapisti Sema Karabulut ise Göksu'nun yutkunmasını mümkün olduğunca güvenli hale getirmeye çalıştıklarını ifade etti.

Karabulut, "Bundan sonra konuşması için, sesini yukarıya yönlendirmesi için çalışmalar yapıyoruz. Havanın uzun süredir kullanmadığı ses tellerini doğru yönlendirilmesi için egzersizler yapıyoruz." dedi.

Hastanın kardeşi Yasemin Göksu da ağabeyinin 4 Ekim 2021'de yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiğini ve 3 ay bilincinin kapalı olduğunu dile getirdi.

Ağabeyinin, nefes borusuna açılan delikle bilincinin yerine geldiğini kaydeden Göksu, "Nefes borusundaki deliği kapatmak için çalışmalar başladı. Yaklaşık 2 haftadır konuşma ve yutkunma terapistlerinin verdiği egzersizleri yapıyoruz. Burundan besleniyordu ancak şimdi yutmaya başladı. Ağızdan katı gıdalarla beslenmeye geçti. Şehir Hastanesindeki tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.