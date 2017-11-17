Felçli Fareler Kök Hücre Tedavisiyle Yürüdü

Belden aşağısı felç farelere yerleştirilen ve insan kök hücreleriyle düzenlenen doku, hayvanların yardımsız yürümesini sağladı.



Sonuçları "Frontiers in Neuroscience" dergisinde yayımlanan araştırma, kök hücrelerin omurilik hasarının tedavisinde büyük potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu.



Technion-Israel Teknoloji Enstitüsünden doktor Shulamit Levenberg liderliğinde yapılan araştırma çerçevesinde tam omurilik transeksiyonu olan farelere ağzın zar tabakasından alınan insan kök hücreleri yerleştirildi.



Bilim adamları kök hücreleri omurilik boyunca çeşitli aralıklara yerleştirmenin yanı sıra tutunabilecekleri, büyüyebilecekleri ve destekleyici hücrelere dönüşebilecekleri ortamı sağlayan üç boyutlu bir iskele inşa etti.



Kök hücreler içeren mühendislik ürünü dokunun, aynı zamanda insan trombini ve fibrinojeniyle beslendiği belirtildi.



Hücreler yerleştirildikten 3 hafta sonra belden aşağısı felç farelerin yüzde 42'sinin arka ayakları üzerinde durabildiği ve yürüyebildiği gözlendi.



Yine yüzde 75'inin, arka ayaklarına ve kuyruklarını hedef alan uyarıcılara yanıt verdiği kaydedildi.