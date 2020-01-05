: Felçli eşine tek başına bakan kadının tekerlekli sandalye sevinci

05.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:21

Bursa'da yaşayan ve 3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç olan eşine tek başına bakan Bahriye Ersoy'un yüzü, ilkokul öğrencilerinin hastası için aldığı tekerlekli sandalye ile güldü.

Bir sosyal sorumluluk projesi için para toplayarak Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği (EVSAD) Bursa Şubesi aracılığıyla ihtiyaç sahibi hastayı bulan Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, aldıkları özellikli tekerlekli sandalyeyi felçli Sebahattin Ersoy'un (69) eşi Bahriye Ersoy'a hediye etti.

Okul müdürü Abdurrahim Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir hastaya yardım etmek istediklerini ve kendilerinin de dernek aracılığıyla Sebahattin Ersoy'dan haberdar olduklarını anlattı.

Sponsor yardımıyla öğrencilerin yaklaşık bin lira topladığını belirten Çiçek, "Bu çalışma ve yapmış olduğumuz ziyaret, öğrencilerimize bu bilincin kazandırılması için çok önemliydi. Biz öğrencilerimizin böyle sosyal yardımlara etkin olarak katılmalarını istiyoruz. İnşallah bu tekerlekli sandalye Sebahattin amcamızın ev içindeki faaliyetlerinde ona yardımcı olur." dedi.

EVSAD Bursa Şubesi Başkanı Figen Akan, bir velinin kendilerine ulaştığını ve Hasan Öztimur 75. Yıl İlkokulu öğrencilerinin ihtiyacı olan bir hastaya tekerlekli sandalye almak istediklerini belirttiklerini söyledi.

Dernek olan evde bakıma ihtiyaç duyan hastaları ziyaret ettiklerini ve ihtiyaçlarını belirlediklerini dile getiren Akan, şunları kaydetti:

"Biz ihtiyaç sahiplerini hayırseverlerle buluşturuyoruz. Öğrencilerimiz bir sponsorla birlikte almış oldukları özellikli tekerlekli sandalyeyi bir hastaya vermek istediklerini söylediklerinde biz de Bahriye teyze ile iletişime geçtik ve amcamıza bu tekerlekli sandalyeyi getirdik. Öğrencilerimizde bu bilincin oluşturulması ve büyüklerimizin, hastalarımızın ziyaret edilmesi gibi geleneklerimizin yaşatılması adına çok güzel bir proje oldu. Hem hasta sahibimiz hem de çocuklar çok mutlu oldu."

"Çocukların sandalye almasına çok duygulandım"

Felçli eşi Sebahattin Ersoy'a tek başına bakan Bahriye Ersoy ise eşinin 2017 yılında beyin kanaması geçirdiğini ve 8 ay yoğun bakımda kaldığını söyledi.

Eşinin felç olduğunu ve hastane sürecinden sonra tek başına bakımını üstlendiğini anlatan Ersoy, "Konuşamıyor, hareket edemiyor, gözleri açık öylece bakıyor. Sabah makineyle mamasını veriyorum. Sağa sola çeviriyorum yoksa yaralar çıkıyor. Pansumana ve yıkamaya yardıma geliyorlar. Fizik tedavi için geliyorlar bazen de kendim yaptırıyorum. Mikrop kapmasın diye elimden geldiğince temiz bakmaya çalışıyorum." dedi.

Ersoy, tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Hastamı tek başıma banyoya sokup yıkayamıyordum. Plastik sandalye ile yıkamaya çalıştım o da erime yaptı. Şimdi bu tekerlekli sandalye benim için kolaylık sağlayacak. Allah razı olsun müracaat ettim onlar da bize kucak açtı. Çocukların sandalye almasına çok duygulandım. Kendi imkanlarıyla hastama yardım ettiler. Çok teşekkür ederim. Rabbim onlara da başarılar versin."

Tekerlekli sandalye için para toplayan öğrenciler de böyle bir proje içerisinde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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