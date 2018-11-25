Felçli Babanın Tek İsteği Oğlunun Sırtından İnmek
Antalya'da, 15 yıldır belden aşağısı felçli yaşayan 79 yaşındaki adam, 39 yaşındaki oğlunun kendisini sırtında taşıyarak gezdirdiğini söyledi. Tekerlekli sandalyesi olmasına karşın yol olmadığı için kullanamadığını belirten yaşlı adam, "Tek isteğim yol" dedi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 15 yıldır belden aşağısı felçli yaşayan Rahmi Demiral (79), oğlu Hasan Demiral'ın (39) tüm ihtiyaçlarını kendisini sırtında taşıyarak giderdiğini ve dışarı çıkarıp gezdirdiğini söyledi. Tekerlekli sandalyesi olmasına karşın yol olmadığı için kullanamadığını belirten Demiral, "Tek isteğim yol" dedi.
15 YIL ÖNCE FELÇ OLDU
Gazipaşa'ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çile Mahallesi'nde oturan Rahmi Demiral, yaklaşık 15 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç oldu.
OĞLU, HER GÜN SIRTINDA TAŞIYOR
7'si kız, 8 çocuk sahibi Demiral, oğlu Hasan Demiral ve geliniyle birlikte yaşamını sürdürüyor. Yatağa bağımlı olan Rahmi Demiral'a engelli maaşı, kendisine bakan oğlu ve gelinine de bakım maaşı veriliyor.
Belden aşağısı felç olan Rahmi Demiral'ın tüm ihtiyaçlarını oğlu karşılıyor. Babasının evin içindeki ihtiyaçlarını sırtında taşıyarak gideren Hasan Demiral, yatalak olması nedeniyle sırtında ağrı ve yaralar oluşmaması için de her gün sırtına alarak evin önünde dolaştırıyor. Tekerlekli sandalye olmasına rağmen evin önündeki taşlı topraklı yol nedeniyle kullanamadıklarını söyleyen Rahmi Demiral, yetkililerden yolun düzeltilmesini istedi.
"TEK İSTEĞİM YOL"
Tek isteğinin oğlunun sırtından inip, tekerlekli sandalyesiyle evinin önündeki yolda dolaşabilmek olduğunu belirten Rahmi Demiral, "Tek isteğim yol. Yol yok, olsa kendim tekerlekli sandalyemle gezerim. Her yere, bütün ihtiyaçlarıma oğlum sırtında götürüyor" dedi.
"TEKERLEKLİ SANDALYE ÇAKILDA GİTMİYOR"
Yıllardır babasına vefa örneği gösteren Hasan Demiral da "15 yıldır yatalak. Hep sırtımda gezdiriyorum. Sürekli yattığı için vücudunda yaralar oluşuyor. Yara oluşmaması için sırtımda günde 500 metre gezdiriyorum. Yolumuz da beton olsa tekerlekli sandalyeye bindirip gezdireceğim. Tekerlekli sandalye çakılda gitmiyor. Babama bakmaktan memnunun, ömür boyu da bakarım, ama yolumuzun beton olmasını istiyorum. Yetkililerden yardım etmelerini istiyorum" diye konuştu.
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HELAL OLSUN MÜKEMME BİR EVLAT ALLAH HERKESE BÖYLESİNİ NASİP ETSİN KENDİNİ BİLMEYEN EDEPSİZLERİNDEN DE KORUSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne guzel bir evlatsın Allah senden razı olsun Rabbim seni hem bu dunyada hemde ahirette en guzel sekilde mükafatlandirsin insCevap Yaz Yayından Kaldır
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HELAL OLSUN KARDEŞİME ŞİMDİKİ ARKADAŞLARDA DARÜLACİZE VEYA YAŞLILAR YURDUNA BIRAKIP KAÇAR HELAL OLSUNNNNNNNNNNNNCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Hayırlı evlatCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Devletin senin gibilerine verdiği maaş ananın ak sütü kadar helal dır. Bu memlekette elektirik sayacı takılıyor diye yol kapatanlar var....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır