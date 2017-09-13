Felçli Anne Ölmeden Önce Oğluna Kavuşmak İstiyor

Felçli anne ölmeden önce oğluna kavuşmak istiyor

Adana'da 86 yaşındaki felçli Mürüvvet Tanlak, 21 yıl önce kaybolan oğlunu bulmak için devletten yardım bekledi

Kaybolan Veli Tanlak'ın kardeşi Mehmet Emin Tanlak, ağabeyinin en son jokey Yemen Tunç'un yanında çalıştığını öğrendiğini, ağabeyinin akıbetiyle ilgili Tunç'un bilgisinin olabileceğini söyledi



ADANA - Adana'da yaşayan 86 yaşındaki felçli Mürüvvet Tanlak, 21 yıl önce kaybolan 62 yaşındaki oğlunu ölmeden son kez bulup görebilmek için devletten yardım bekliyor.

Seyhan ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Veli Tanlak'ın (61), henüz çocukken geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle beyninde kalıcı hasar oluştu. İstiklal Mahallesi'nde bir çay ocağında çalışan Tanlak, iddiaya göre, mahallede bir otomobile bindikten sonra ortadan kayboldu.

Oğlundan bir daha haber alamayan anne Mürüvvet Tanlak (86), oğlu kaybolduktan 10 sene sonra felç geçirdi.

Veli Tanlak'ın kardeşi Mehmet Emin Tanlak da yaptırdığı afişleri çevredeki her yere asarak senelerce ağabeyini aradı ancak bulamadı. Tanlak mahkemeye de başvurdu ancak 2012 yılında gaiplik kararı verilerek dosya kapatıldı.

Ağabeyinin çay ocağında Yemen Tunç ile birlikte çalıştığını, Yemen Tunç'un ilerleyen yıllarda jokey olduğunu söyleyen Tanlak, "Ağabeyim kaybolduktan sonra Yemen Tunç'un yanında çalışmış bir süre. Kendisine gidip sorduğumda 'Veli benim yanımda, 1 aydır çalışıyor gelin' demedi. Daha sonra mahkemeye verdiği ifadesinde bildirmiş. Ağabeyim aklına hükmettiğini yapıyor, normal insan davranışı bekleyip 'ailemi arayayım mı' diye düşünemiyor. Bence ağabeyimin iş gücünden faydalanıyorlar" diye konuştu.

Daha sonra ağabeyinin İzmir Şirince'de olduğunu duyduğunu ancak oraya gidip cumhuriyet savcılığına başvurmasına rağmen ağabeyini bulamadığını aktaran Tanlak, "Annem üzüntüsünden felç geçirdi. Yardım olmadan kalkamıyor. Evladını göreilir miyim düşüncesi var hala. Son kez görebilir miyim arzusu var. Yemen Tunç'un mutlaka bilgisi vardır diye düşünüyorum. Devletten yardım bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Anne Mürüvvet Tanlak ise "Oğlumu çok özledim, gel gayri. Ölmeden evvel görmek istiyorum oğlumu" şeklinde konuştu.