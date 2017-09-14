- Felçle sonuçlanan koca dehşeti davasına devam edildi

Felç kalan Handan Aşkın ve kayınvalidesi arasında duruşma sonrası gerginlik yaşandı

Sanığın işlediği suçun anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor aldırılacak



İSTANBUL - İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz yıl, tartıştığı eşi Handan Aşkın'a ateş ederek felç olmasına neden olan Emre Aşkın'ın yargılandığı dava sonrası taraflar arasında gerginlik yaşandı. Adliye önünde tekerlekli sandalyede açıklama yapan Handan Aşkın ve eşinin ailesi arasında çıkan tartışmayı güvenlik güçleri ayırdı.

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı eşi Handan Aşkın ve kayınbiraderi Sedat Sevin'e ateş ederek, eşinin felç olmasına neden olan Emre Aşkın'ın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Aşkın cezaevinden getirilirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına bir avukat da salonda hazır bulundu. Duruşmanın başlamasıyla birlikte 2 kişi tanık olarak dinlendi.

Olay günü temizliğe gittiğini ancak bir münakaşa duyması üzerine arkasına baktığını söyleyen tanık Handan Temel,"Olay günü temizliğe gidiyordum. Bir münakaşa oldu döndüm arkamı baktım Handan ve Emre tartışıyorlardı. Sonra Emre silahı ateşleyince dondum kaldım. Rast gele ateşledi. Handan 'Şerefsizler o çocuk senden değil' diye bağırıyordu. Emre 'Çocuklarımız var, barışalım' diye söylüyordu" dedi.

Tanık Volkan Aykutli ise sanık Emre Aşkın'ın sürekli olarak kayınbiraderi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek, "Emre sürekli kardeşi tarafından tehdit ediliyordu. Olay günü sanık benim yanımdaydı. Ev dolaplarını sökmemi istedi. Eşi Handan aradı, telefonda tartışmaya başladılar. Handan'ın kardeşi de Emre'yi tehdit ediyordu. Emre'yi kendi evlerine çağırdılar. Handanlar eşyaları almak istedi, aralarında tartışma çıkmış" diye konuştu. Tanık beyanlarına karşın ifadesi sorulan sanık Emre Aşkın, tahliyesini talep ederek, "Böyle bir olay olduğu için üzgünüm, mağdurum" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın neden olduğu yaralamanın öldürücü nitelikte olup olmadığı konusunda rapor istenmesine hükmetti. Ayrıca sanığın, işlediği suçun anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor istenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası gerginlik

Duruşma sonrası İstanbul Adalet Sarayı önünde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve adliyeye tekerlekli sandalye ile gelen davanın şikayetçisi Handan Aşkın basın açıklaması yaptı. Açıklama sırasında Emre Aşkın'ın annesi, babası ve kardeşi, Handan Aşkın'a sözlü sataşmalarda bulundu. Arbede yaşanması üzerine çevredeki polisler tarafları ayırdı. Olay günü yaşananları anlatan Handan Aşkın, eşinin cezalandırılmasını isterken, avukatı Gül Erdoğmuş da davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

İddianameden

Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Handan Aşkın ve Emre Aşkın'ın evli oldukları, aralarındaki sorunlar nedeniyle ayrı yaşadıkları, 11 Mart 2016 tarihinde Handan'ın evinden bazı eşyaları almak için Emre'yi aradığı, Emre'nin de bunu kabul ettiği anlatılıyor.

Handan'ın kardeşi, Sedat ile birlikte olay yerinde olduğu belirtilen iddianamede, eşyaları aldıktan sonra evden hep birlikte çıktıkları, Emre'nin Handan ve Sedat ile konuşmak istemesine karşın ikilinin oralı olmadığı Emre'nin "Size bunun hesabını tek tek soracağım, sizleri tek tek öldüreceğim" diye tehdit ettiği ifade ediliyor. Handan ve Sedat'ın yürüdükleri sırada Emre'nin belinden çıkardığı ruhsatsız silahla önce Sedat'a sonra Handan'a ateş ederek yaralanmalarına neden olduğu belirtiliyor. İddianamede, sanık Emre Aşkın'ın iki kişiye karşı "tehdit ve kasten öldürmeye teşebbüs", sanık Fatih Uzun'un ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

"Öldürme maksadım yoktu"

Geçtiğimiz aylarda yapılan ilk duruşmada ifadesi alınan sanık Emre Aşkın, "Eşim benim hakkımda bir takım iftiralarda bulunmuştu. Buna çok kızdım. Üstümdeki silahla kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Hatta bunu yaralama kastıyla yapmadım. Tahriğe kapıldım. Onun üzerine ateş etmeye başladım. Öldürme maksadıyla ateş etmedim" demişti.

"Kafama da dayadı ama kurşun kalmamış"

Handan Aşkın ise ilk duruşmada, "Eşyalarımı aldıktan sonra eşim ağabeyime hakaret etti. Sonra bizi tehdit etmeye başladı. 'Bunun hesabını sorarım, giderim cezaevinde paşalar gibi yatarım' dedi. Arkamızdan ayak sesleri geldi. Belinden silah çıkardı, ağabeyimin kafasına dayadı. Silah tutukluk yaptıktan sonra tekrar şarjörü çekip önce ağabeyime sonra bana ateş etti. Sonra silahı kafama dayadı ama kurşun kalmamış sanırım" diye ifade vermişti.