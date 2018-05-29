Felce Karşı Egzersiz Önerisi

Medicana Samsun Hastanesi nöroloji bölümünden uzman doktor Didem Er, felce karşı egzersiz yapılmasını önerdi.

Er, yazılı açıklamasında, vücudun bir yarısında yüz, kol veya bacakta oluşan uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma veya anlama sorunu, bir veya iki gözde görme sorunu, denge bozukluğu, yürüyememe, baş dönmesi, bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı, bilinç değişikliğinin felcin sık görülen belirtileri olduğunu aktardı.

Er, felç riskinin azaltılması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Hiç inme geçirmemiş ancak risk faktörü taşıyan kişilerde birincil korunma tedavisi olarak tansiyon, kan şekeri ve yağlar kontrol altında tutulmalı, egzersiz yapmaya dikkat edilmeli, bilinen kalp hastalığı varsa tedavi edilmeli, sigara ve alkolden uzak durulmalıdır. Fizik aktivitede artışın, koroner kalp hastalığı sıklığını azaltmanın yanı sıra, bir çalışmaya göre sadece erkeklerde, başka bir çalışmaya göre ise her iki cinste inme riskini azalttığını gösterilmiştir. Sebze, meyve ve liflerden zengin, yağ, özellikle de doymuş yağlardan fakir bir diyet genel olarak sağlığı korumak için tavsiye edilmektedir."