Felce botokslu çözüm

Medicana International İzmir Hastanesi, beyin ve omuriliği etkileyen çocuk felci, inme, omurilik yaralanması gibi bir çok hastalıkta görülen ve kasların istemsiz ve aşırı kasılması olarak tanımlanan spastisite durumunda uygulanan botoks, kasları gevşeterek kişinin düzgün yürümesini, el ve...

Medicana International İzmir Hastanesi, beyin ve omuriliği etkileyen çocuk felci, inme, omurilik yaralanması gibi bir çok hastalıkta görülen ve kasların istemsiz ve aşırı kasılması olarak tanımlanan spastisite durumunda uygulanan botoks, kasları gevşeterek kişinin düzgün yürümesini, el ve kollarını daha rahat hareket ettirmesine olanak tanıdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, genellikle kadınların yüzlerinde yaşla birlikte derinleşen mimik çizgilerini ortadan kaldırmak için yüz kaslarına enjekte ettirdiği ve halk arasında botoks olarak bilinen botolinum toksini, vücudun diğer bölgelerinde yer alan kasların istemsiz kasılması durumunda da kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Aslı Çalışkan Uçkun, botoksun kas içine ince iğne uçları ile uygulandığını, ultrason ile kası görüp enjeksiyonu yapmak tam hedefi bulmak açısından daha akılcı bir yöntem olduğunu kaydetti.

Botoksun, Clostridium botolinum adı verilen bir bakterinin oluşturduğu, sinir uçlarında asetikolin adı verilen maddenin salınımını önleyerek kasları gevşettiğini belirten Uçkun, "Çocuk felci, inme, omurilik yaralanması gibi birçok hastalıkta görülen kasların istemsiz ve aşırı kasılması ağrıya, yürüme bozukluklarına, hijyen ve kendi bakım aktivitelerinde birçok zorluğa neden olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Botulinum toksin enjeksiyonun etkisinin yaklaşık 6 ay sürdüğünü ancak kasılmış kasları gevşettiğinden eklem hareket açıklığı gibi egzersizlerin ve sonrasında pozisyonlamanın daha rahat yapılmasını sağlayarak deformite oluşmasını engellediğini kaydeden Uçkun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Botoksun, özellikle deformitelerin henüz kalıcı olmadığı erken dönemlerde yapılması daha anlamlıdır. Örneğin, parmak ucunda yürüyen beyin felçli bir çocuğun baldır kaslarına yapılan botulinum enjeksiyonu, çocuğun topuk vuruşu yapmasını ve daha doğal bir yürüyüşe sahip olmasını sağlayacaktır. Bir başka örnekte annesinin kasılma sebebiyle altını değiştiremediği ve temizliğini yeteri kadar yapamadığı bir çocukta iç uyluk kaslarına yapılan enjeksiyon ailenin ve çocuğun yaşam kalitesini ve sağlığını arttıracaktır. Diğer verebileceğimiz bir örnek bükük diz yürüyüşü olan bir çocukta arka uyluk kaslarına yapılacak botoks çocuğun yürüyüşünü düzeltecektir.

Ultrason ile kası görüp enjeksiyonu yapmak tam hedefi bulmak açısından daha akılcı bir yöntemdir. Spastisite tedavisinde botoks uygulanması yan etki açısından güvenli, hastaların ağrısını azaltan, fonksiyonelliği ve yaşam kalitesini arttıran, uzun süreli etkinlik sağlayabilen bir yöntemdir. Rehabilitasyon programı ile beraber ve erken dönemde uygulanması etkinliğini arttırır."

Beyin ve omuriliği etkileyen çocuk felci, inme, omurilik yaralanması gibi bir çok hastalıkta görülen ve kasların istemsiz ve aşırı kasılması olarak tanımlanan spastisite durumunda uygulanan botoks, kasları gevşeterek kişinin düzgün yürümesini, el ve kollarını daha rahat hareket ettirmesine olanak tanıyor.

Genellikle kadınların yüzlerinde yaşla birlikte derinleşen mimik çizgilerini ortadan kaldırmak için yüz kaslarına enjekte ettirdiği ve halk arasında botoks olarak bilinen botolinum toksini, vücudun diğer bölgelerinde yer alan kasların istemsiz kasılması durumunda da kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız