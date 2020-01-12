'FELÇ OLUR' DENİLEN MORİTANYALI KÜÇÜK KIZ, TÜRKİYE'DE YÜRÜDÜ

12.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:06

Moritanya 'da yaşayan Mohamed Ailesi'nin en küçük çocuğu 5 yaşındaki Selekha, 1,5 yaşında yüksek ateşle gittiği hastaneden omuriliğini tümüyle kaplayan tümör olduğunu öğrenerek döndü. Çocuklarının sağlığına kavuşması için ülke ülke dolaşan aileye doktorlar 'bir daha ayağa kalkamaz' dedi. Küçük kız, Türk cerrahların gerçekleştirdiği ameliyat ile sağlığına kavuştu. Moritanya'da yaşayan 5 yaşındaki Selekha Mohamed, 3,5 yıl önce yüksek ateşi olduğu için hastaneye gitti. Akciğerlerinde problem olduğu düşünülen, önce bronşit ardından da verem teşhisi konulan ve bir süre verem tedavisi gören küçük kız iyileşemedi. Sonrasında yapılan tetkiklerde omuriliğinde tümör olduğu saptanılan Selekha için doktorlar 'felç kalır, bir daha ayağa kalkamaz' dediler. Kızlarının yaşaması için 4 ülke gezen aileye olumlu yanıt Türk cerrahlardan geldi. Yürümede ve dengede durmada güçlük çeken 5 yaşındaki küçük kız, Emsey Hastanesi'nde 11 saatlik ameliyatın ardından Türkiye 'de yürüdü.

"BABA YÜRÜYEMİYORUM!"Kızının iyileşmesi için Tunus, Senagal, İspanya ve Türkiye dahil 4 ülke gezen küçük kızın babası Osman El Abid Mohamed, hiçbir doktorun kızına ameliyat yapmak istemediğini, ameliyatın başarıyla sonuçlanmayacağını ve birkaç yıla kalmaz felç olacağını söylediklerini ifade etti. Kızı için mücadeleyi bırakmayan baba, çareyi Türkiye'de bulduğunu söyleyerek yaşadıklarını DHA'ya anlattı: "Sigorta şirketim bu hastaneyi bulduğunda hiç düşünmeden kalkıp Türkiye'ye geldik. Buraya geldiğimizde kızımda denge ve güç kaybı başlamıştı. Bu durum beni çok korkuttu. Olanların Selekha'da farkındaydı ve 'Baba yürüyemiyorum' diye şikayetlerde bulunuyordu."

ENGELLİ KALMASI BİLE UMUDUMUZ OLDUKızının çektiği ağrıların fazlalığını anlatan baba, "Kızım çok ağrı çekiyordu ve bu ağrılardan dolayı ne yapacağımızı bilemiyorduk. O ameliyatın riskini önemseyemedim. Engelli kalması bile benim için bir umuttu çünkü ağrılarından kurtulacaktı. İyileşeceğinden hiç umudum yoktu. Tekrar yürüyebilmesine ihtimal vermiyordum. Ameliyatın çok zor olduğunu biliyordum. Sabah 9'dan akşam 8'e kadar süren bir ameliyat oldu. Kaybetmekten korktuğum kızım burada kurtuldu. Çok mutluyum" dedi.

TÜRKİYE'DE AİLEM GİBİ DAVRANDILARSelekha'nın ülkesinde 5 kardeşi daha olduğunu ve annesinin onlarla ilgilenmesi gerektiği için Türkiye'ye gelemediğini anlatan baba Mohamed, Türkiye'de insanların ailesi gibi davrandıklarını söyleyerek, "Beni çok iyi misafir ettiler. Doktorlar bana çok dürüst konuştu. Ameliyatın hem iyi hem de kötü yanlarını söylediler. Riskli olduğunu ancak başarı ile de sonuçlanabileceğini belirttiler. Samimiyetlerine ve iyimser yaklaşımlarına çok inandım. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"ÇOCUKLARDA DAHA FAZLA GÖRÜLEBİLİYOR"Omurilik ve beyin tümörlerinin erişkinlere göre çocuklarda daha fazla görülebildiğini belirten ve küçük kızın ameliyatında bulunan Emsey Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Ender Ofluoğlu, "Omurilik ve beyin tümörlerinin metastazların dışında sebebini çok bilemiyoruz. Beyin ve omurilik tümörleri, çocuklarda görülenler erişkinlerde görülenlere göre daha iyi huyludurlar ama yerleşim yerleri her zaman problemdir. Ancak teknolojiden faydalanarak bu cerrahileri ülkemizde çok başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Türk hekimleri olarak cerrahilerde gerçekten başarılıyız. Eğitimli ve cesaretliyiz" dedi.

"HİÇ AMELİYAT OLMAMIŞ GİBİ HAYATINA DEVAM EDECEK"Küçük kızın filmleri kendilerine danışıldığında omurilik içerisinde tümör olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Ofluoğlu, "Omuriliğin içindeki tümörler bu yaşta genellikle iyi huylu olurlar fakat sadece bir parmak büyüklüğündeki omurilik ve içerisinden bu tümörü çıkartmak gerçekten çok zordu. Ameliyat boyunca sinir hasarını görebildiğimiz bir teknoloji kullanıyoruz. Bu ameliyatı yapmasaydık tümör büyüyerek her iki ayağını kaybetmesine sebep olacaktı. Bu operasyondan sonra belki bir daha omurilikle ilgili bir cerrahi operasyon geçirmesine gerek kalmayacak. 7-8 seviyede omurganın arka kemiklerini kesip bırakırsanız, kamburluk oluşabilirdi, oluşmasın diye bunları keserek tekrar yerine bağladık. Genç kızlık yaşlarında sanki hiç ameliyat olmamış gibi hayatına devam edecekö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: ---------------Selekha Mohamed'den detaylar-Küçük kız ve babasının detayları-Muhabir anonsu (Gökçe Karaköse)-Küçük kızın yürüme detayları-Selekha'nın detayları-Baba Osman El Abid Mohamed röportajı

-Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Ender Ofluoğlu röportajı

Kaynak: DHA

- Karaköse