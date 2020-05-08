Felç kalan kediye yürüteç desteği

Sincan'da arka ayakları felç kalan kediye belediye ekipleri tekerlekli yürüteç yaptı.

Sincan'da arka ayakları felç kalan kediye belediye ekipleri tekerlekli yürüteç yaptı.

Sincan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokaktaki hayvanların aç kalmaması için her gün ilçenin çeşitli noktalarına mama, su ve yem takviyesi yapan belediye ekipleri, yaralı hayvanların da tedavisini yapıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik Servisi ekipleri, ihbar üzerine gittikleri yerde yaralı halde buldukları kediye ilk tedavisini uyguladı.

Bir uzmana götürülen yaralı kedinin röntgeni çekildi ve omuriliğinden aldığı darbe ile arka ayaklarının felç kalacağı öğrenildi.

Bunun üzerine ekipler, eldeki malzemelerle yaralı hayvanın tekrar yürümesi için tekerlekli bir yürüteç yaptı. Yaralı kedi yürüteç desteği ile tekrar yürümeye başladı.

Kaynak: AA