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Felç geçirip fiziksel engelli hale geldi, mücadeleyi bırakmadı basketbolcu oldu

Demirören Haber Ajansı - Ufuk Aktuğ - Güncel
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Felç geçirip fiziksel engelli hale geldi, mücadeleyi bırakmadı basketbolcu oldu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 23 yaşında safra kesesi ameliyatının ardından kaptığı enfeksiyon nedeniyle felç geçiren Selvi Kılcılar (47) pes etmedi ve İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nın tek kadın oyuncusu oldu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 23 yaşında safra kesesi ameliyatının ardından kaptığı enfeksiyon nedeniyle felç geçiren Selvi Kılcılar (47) pes etmedi ve İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nın tek kadın oyuncusu oldu. Takımı ile Süper Lig yolunda mücadele eden Kılcılar, "Çok sevdiğim bu sporu, gücüm tükenene kadar yapacağım. Benim hayata tutunmama yol açan basketbolu çok seviyorum" dedi.

Selvi Kılcılar, 23 yaşında safra kesesi ameliyatı oldu. Safra kesesi alınan Kılcılar, bu süreçte kaptığı enfeksiyon nedeniyle felç geçirdi. Polislik hayali kurduğu sırada felç kalan Kılcılar, pes etmedi ve engelleri aşmak için 10 yıl önce spora yöneldi. Kılcılar, İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'nın açtığı kursa katılıp, başarı gösterince burada oynamaya başladı. Sporculuğunun yanı sıra ev ekonomisine katkı sağlamak için amigurumi örme bebekler de üreten Selvi Kılcılar, bunları kulüp lokalinde satıyor.

'ENGELLİLER EVE KAPANMASIN'

Milli takıma katılmak istediğini belirten Selvi Kılcılar, ayrıca Avrupa'da besketbol şampiyonluğu yaşamak istediğini belirtti. Kılcılar, basketbolu çok sevdiğini ve elinden geldiği kadar oynamak istediğini belirterek, "23 yaşında felç geçirerek engelli oldum. Önceleri kısa süre izleyicisiydim, basketbolu çok seviyorum, aşık oldum. Engelli olduktan sonra eve kapanmadım, karamsar olmadım ve bir sporcu olarak sahaya indim. Çevrem, başkanım ve sporcu arkadaşlar, beni çok destekledi. Müthiş zevk veriyor bana. Çok sevdiğim bu sporu, gücüm tükenene kadar yapacağım. Benim hayata tutunmama yol açan basketbolu çok seviyorum. Son nefesime kadar oynamak şampiyonlukları tatmak istiyorum. Engelli olan insanlara benim tek diyeceğim; eve kapanmasınlar ve mücadeleye devam etsinler. Çünkü hayat yaşamaya değer" dedi.


Felç geçirip fiziksel engelli hale geldi, mücadeleyi bırakmadı basketbolcu oldu

Felç geçirip fiziksel engelli hale geldi, mücadeleyi bırakmadı basketbolcu oldu

Felç geçirip fiziksel engelli hale geldi, mücadeleyi bırakmadı basketbolcu oldu

Felç geçirip fiziksel engelli hale geldi, mücadeleyi bırakmadı basketbolcu oldu

Demirören Haber Ajansı / Ufuk Aktuğ - Güncel

Spor Toto Süper Lig, İskenderun, basketbol, Engelli, Güncel, Haberler

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