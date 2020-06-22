Felç geçiren garsonun yardımına ambulans helikopter yetişti Samsun'da çalıştığı kahvehanede felç geçiren 55 yaşındaki garson, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Samsun'da çalıştığı kahvehanede felç geçiren 55 yaşındaki garson, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde bir kahvehanede garson olarak çalışan 55 yaşındaki Tuncay A., iş yerinde çalıştığı bir sırada aniden felç geçirdi. Havza Devlet Hastanesine kaldırılan Tuncay A.'nın ilk müdahalesi yapılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Havza ilçesine giderek Tuncay A.'yı alıp Samsun'a getirdi. Hava ambulansıyla Samsun'a getirilen Tuncay A., helikopter pistinden kara ambulansına nakledilerek tedavisi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Tuncay A. hastanede tedavi altına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA