Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Felç geçirdi, bir haftada iyileşti

08.01.2021 08:34 | Son Güncelleme: 08.01.2021 08:38
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti

SİNOP'ta yılbaşı gecesi beyin damarının tıkaması sonucu inme geçirip, vücudunun sağ tarafı felç olan Hayriye Güçlü (75), anjiyografik müdahale ile sağlığına kavuştu.

SİNOP'ta yılbaşı gecesi beyin damarının tıkaması sonucu inme geçirip, vücudunun sağ tarafı felç olan Hayriye Güçlü (75), anjiyografik müdahale ile sağlığına kavuştu. Girişimsel Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, inme vakalarında hızlı müdahalenin çok önemli olduğunu belirterek, "Hayriye Hanım bir hafta içerisinde çok iyi bir aşamaya geldi" dedi.

Sinop'ta yaşayan 2 çocuk annesi Hayriye Güçlü yılbaşı gecesi aniden fenalaşarak yere yığıldı. Yakınları tarafından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güçlü'nün vücudunun sağ tarafının felç olduğu belirlendi. Yapılan ilk müdahale sonrasında Güçlü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin damarındaki tıkanıklığa bağlı inme geçirdiği belirlenen Güçlü'ye burada anjiyo yapıldı. Güçlü, bir hafta sonra yeniden sağlığına kavuştu.

'YILBAŞI GECESİ SAAT 01.00'DE AMELİYATA ALINDIK'Girişimsel Nöroloji Uzmanı ve İnme Merkezi sorumlusu Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, "Hayriye Hanım bize yılbaşı akşamı Sinop'tan sevk edildi. Hastamız geldiğinde yaklaşık 5 saatlik akut inme vakasıydı. Konuşması ve anlaması bozuktu. Sağ tarafında güçsüzlük vardı, kolunu bacağını oynatamıyordu. Biz büyük damar tıkanması olduğu için hızlı bir şekilde mekanik trombektomi işlemine aldık. Acil müdahale edilmesi gereken bir hastaydı. Yılbaşı gecesi saat 01.00'de hastamızı mekanik trombektomi işlemine aldık. Hızlı bir şekilde damarını açtık, işlem çok başarılı geçti. Bu tarz vakalarda bazı hastalarımız hemen toparlıyor, kimi hastalarımız ise 1-2 ay sonra eski haline gelebiliyor. Maalesef bazı hastalarımız toparlayamıyor. Burada müdahale süresi çok önemli. Biz hastamıza 5 saat sonra müdahale ettik, geç bir süre olmasına rağmen hastamız iyi bir toparlama gösteriyor. Konuşması yavaş yavaş düzelmeye başladı. Kolunu ve bacağını da oynatmaya başladı. Yılın ilk saatlerinde bu hastayı alıp böyle yüzlerinin güldüğünü görünce çok mutlu oluyoruz. İnşallah bundan sonra böyle hastaların iyileşmesine vesile olmaya devam edeceğiz. Bölgemizde bu anlamda iyi bir ağ kurduk" şeklinde konuştu.'BEYİN DAMARINDAKİ TIKANMA İNMEYE NEDEN OLUYOR'İnmenin yaygın görünen bir rahatsızlık olduğunu belirten Doç. Dr. Akpınar, "Özellikle yaşın ilerlemesi ile çok sık görülen bir durum inme vakası. Artık yaptığımız müdahaleler ile hasta sağlığına kavuşabiliyor. Beyin damarlarında yaşanan tıkanma inme rahatsızlığına sebep oluyor. Bazı vakalarda küçük damarlar, bazı hastalarda ise büyük damarlarda tıkanma meydana geliyor. Büyük damarda tıkanma var ise anjiyo yöntemi ile damarı açmak gerekiyor. Hemen müdahale edilmez ise beyinde sağlam olan hücrelerde de kayıplar oluyor. Sonucunda da eski haline gelme ihtimali çok çok düşüyor. Hayriye Hanım bir hafta içerisinde çok iyi bir aşamaya geldi. Şu anda yanında az bir destek ile ayağa kalkabilecek hale geldi" diye konuştu.İNME HASTALIĞI

Uzmanlar, inme hastalığını, dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra gelen en önemli ölüm nedenlerinden biri olarak görüyor. Erişkin nüfusta en önemli sakatlık nedeni olan beyin damar hastalığı olarak da bilinen inmede hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, sigara içimi, yüksek kolesterol ve geçici iskemik ataklar, risk faktörleri arasında yer alıyor.


Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti
Felç geçirdi, bir haftada iyileşti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Murat Kurum Donald Trump İlker Başbuğ Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Meghan Markle Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Ersun Yanal Samet Aybaba Arda Kardeşler Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Çocuk Kongre Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Felç geçirdi, bir haftada iyileşti - Haberler Sağlık
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 08:45:24. #1.14#
title