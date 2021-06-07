Felaketin son hali havadan görüntülendi
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Felaketin son hali havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyalarının son fotoğrafları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyalarının son fotoğrafları felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası, yoğunlaşmaya devam ediyor. Son aylarda Marmara Denizi ve çevresinde oluşan denizin dibini ve yüzeyini kaplayan deniz salyası havadan görüntülendi. İstanbul sahillerinde yoğunluğunu artıran deniz salyası, özellikle sabah saatlerinde yoğun bir kokuyu da beraberinde getiriyor. Marmara Denizi'nde sıklıkla görülen ve deniz salyası olarak bilinen müsilaj, sahil şeridinde oluşturduğu tabaka ile korkutucu görüntülere neden oldu.

Deniz salyasının yoğun olduğu alanlardan Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde son durum, drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridini kaplayan deniz salyasının etkisi altına aldığı alanın büyüklüğünü gözler önüne serildi.

(İsmail Coşkun/İHA)

Felaketin son hali havadan görüntülendi
Felaketin son hali havadan görüntülendi
Felaketin son hali havadan görüntülendi
Felaketin son hali havadan görüntülendi
Felaketin son hali havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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