Felaketin ortasındaki masumiyet
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Felaketin ortasındaki masumiyet

Felaketin ortasındaki masumiyet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından çocukların hiçbir şeyden habersiz çamurun içerisinde oyun oynamaya devam etmeleri yürek burktu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından çocukların hiçbir şeyden habersiz çamurun içerisinde oyun oynamaya devam etmeleri yürek burktu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Çarşamba günü meydana gelen ve ilçeyi neredeyse tamamen yutan sel felaketi geride acı izler bıraktı. Birçok eve, iş yerine ve otomobile zarar veren afette ilçede şu ana kadar 60 kişi hayatını kaybetti. Evlerini çamur basan vatandaşlar, eşyalarını dışarıya çıkarmak zorunda kaldı. Felaketin en masumu olan çocuklar ise, hiçbir şeyden habersiz, bahçelerini dolduran çamurun içinde oyunlarını oynayarak eğlenmeye devam etti. Topları çamura saplanan ve onu alabilmek için çaba gösteren, çamurla kendilerine yeni oyunlar bulan çocukların bu görüntüleri ise yürek burktu.

"Su geldiğinde son anda kurtulduk"

8 yıldır Türkiye'de yaşadığını ve inşaatta çalıştığını belirten yabancı uyruklu Hasan Mıhaymıt, "Selle birlikte evimiz ve çevresi sular altında kaldı, bütün eşyalarımız gitti. Bu hale geldik. Su geldiğinde son anda kurtulduk. Şimdi evi temizlemeye çalışıyorum, eşyaları dışarıya çıkarttım. Çocuklar ise çamurda oyun oynuyor, top oynuyor, biz temizlemeye çalışıyoruz" dedi. - KASTAMONU

Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet
Felaketin ortasındaki masumiyet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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