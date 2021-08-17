Felaketin 7'nci gününde de çalışmalar devam ediyor
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Felaketin 7'nci gününde de çalışmalar devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin 7'nci gününde de kayıp vatandaşları arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin 7'nci gününde de kayıp vatandaşları arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Devam eden çalışmalar havadan da görüntülendi.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kastamonu'dan 62, Sinop'tan 14 ve Bartın'dan 1 kişi olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 77'ye ulaşırken, yaralı olarak kurtulan 7 vatandaşın tedavilerine devam ediliyor. Öte yandan, da kaybolan vatandaşların aranması ve enkaz kaldırma çalışmaları durmaksızın devam ediyor. Bu kapsamda Kastamonu'da; 5 bin 325 personel, 747 araç, 36 ambulans, 31 UMKE, 5 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 2 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR'ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 697 iş makinesi, 15 vidanjör, 5 helikopter, 1 mobil enerji aracı, 70 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 21 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak bölgedeki çalışmalarda yer alıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Kastamonu'da toplamda bin 480 vatandaşın tahliye edildiği, 600 vatandaşın ise yakınlarının yanına ulaştırıldığı öğrenildi.

Ayrıca Kastamonu genelinde elektrik verilemeyen köy bulunmadığı, Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı bölgeye sevk edildiği ve Kastamonu ilçelerinde 89 jeneratörün çalışır durumda olduğu öğrenildi.

(Mustafa Uslu - Harun Yıldız - Burak Can Tokyürek/İHA)

Felaketin 7'nci gününde de çalışmalar devam ediyor
Felaketin 7'nci gününde de çalışmalar devam ediyor
Felaketin 7'nci gününde de çalışmalar devam ediyor
Felaketin 7'nci gününde de çalışmalar devam ediyor
Felaketin 7'nci gününde de çalışmalar devam ediyor
Felaketin 7'nci gününde de çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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