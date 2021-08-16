Felaketin 6'ncı gününde çalışmalar aralıksız devam ediyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin 6'ncı gününde de ekipler sabahın erken saatlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin 6'ncı gününde de ekipler sabahın erken saatlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından 6'ncı günde de çalışmalar aralıksız devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan kepçe ve kamyonlar selin izlerini temizleyebilmek için çalışma yürütüyor. Polis ve askerler ise, bölgede güvenlik önlemlerini alarak herhangi bir duruma karşı teyakkuzda bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ezine Çayı üzerine kurulan 4 metre genişliğinde 10 buçuk ton ağırlığındaki köprü sayesinde karşı tarafa geçişlerde büyük kolaylık sağlandı. Ekiplerin kayıp vatandaşları arama çalışmaları sürerken, Kastamonu'dan 60, Sinop'tan 9 ve Bartın'dan 1 olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 70'e yükseldiği açıklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı