Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi

Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde balçık içerisinde kalan merkez cami yoğun çaba sonrasında Cuma namazına yetiştirildi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde balçık içerisinde kalan merkez cami yoğun çaba sonrasında Cuma namazına yetiştirildi. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, "Camimizin iç tarafında 2 metreye kadar bir su basması vardı, içeride ciddi balçık vardı. Camimiz 3 günlük yoğun çalışma sonrasında bugün Cuma namazına hazır hale geldi" dedi.

Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde birçok eve ve iş yerine zarar verdi. Zarar gören yerlerden biri olan Bozkurt İlçesi Merkez Caminin içerisi de su ve balçık ile doldu. Ev ve iş yerlerinin temizlenmesi için fedakarca çaba sarf eden mavi bereli komandolar, bu kez de selde büyük zarar gören Bozkurt Merkez Camii'yi Cuma namazına yetiştirebilmek için kolları sıvadı. Mehmetçiğe, AFAD Gönüllüleri ile kamu ve kurumlar da destek verdi. Bölgede felaket sonrasında yoğun çaba ile temizlenen cami Cuma namazına hazır hale getirildi.

Cami Cuma namazına hazır

Konu ile alakalı açıklamada bulunan Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar, "Bozkurt Merkez Camisi tescilli vakıf eseri. Bozkurt ilçemizdeki 3 tane tescilli vakıf eserinden bir tanesi ve merkezde bulunması münasebetiyle en kıymetlisi. Malumunuz sel felaketi yaşadık, sel felaketinde camimizin iç tarafında 2 metreye kadar bir su basması vardı, elektrik, ses sistemi tamamen bitmiş haldeydi. İçeride çok ciddi balçık vardı. Yine alt katta bayanlar bölümünde 1 buçuk metreye kadar balçıkla doluydu. 3 günlük çok yoğun bir çalışma ki bunda TSK Mensupları Mehmetçiğimizin çok büyük etkisi var, AFAD'ın AFAD Gönüllülerinin, bütün kamu kurumlarının, belediyelerin hepsinin katkılarıyla ciddi bir çalışmayla, insanüstü bir gayretle inşallah bugün Cuma namazına hazır. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah bir daha böyle felaket yaşatmasın" dedi. - KASTAMONU

Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 79 oldu, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle 'Selden önce ve sonra' paylaşımı yaptı
Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" paylaşımı yaptı
Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı
Bozkurt'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi Mehmet Özkan tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Murat Kurum Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Aleyna Tilki Davut Güloğlu Armağan Çağlayan Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Mesut Özil Arda Turan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Felaket bölgesinde içerisi balçık dolu cami Cuma'ya yetiştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 13:17:12. #1.14#

title