Felahiye İmar A.Ş.'de imzalar atıldı
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Felahiye İmar A.Ş.'de imzalar atıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Felahiye İmar A.Ş.'de imzalar atıldı

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Felahiye İmar AŞ arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Felahiye İmar AŞ arasında bir süredir yürütülen toplu iş sözleşme görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Felahiye Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza törenine Hak-İş Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Serhat Çelik, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, sendika temsilcileri ve belediye yetkilileri katıldı.

İmza töreninde konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik; "imza altına alınan toplu iş sözleşmesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yapılan toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta belediye başkanımız Sayın Vural Coşkun'a ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da "Belediyemiz çalışanlarının haklarını ve çalışma standartlarını kapsayan işçi sözleşmesini imzaladık. Yapılan sözleşme ile personellerimizin sosyal ve ekonomik hakları tekrar yenilendi. Bu bağlamda yapmış olduğumuz toplu sözleşmenin çalışanlarımıza ve Belediyemize hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Felahiye İmar A.Ş.'de imzalar atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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