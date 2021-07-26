Felahiye'de futbol coşkusu
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Felahiye'de futbol coşkusu

Felahiye'de futbol coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

GSB Spor Okulları kapsamında Felahiye'de açılan kurslara olan ilgi memnun ediyor.

GSB Spor Okulları kapsamında Felahiye'de açılan kurslara olan ilgi memnun ediyor. Birçok branşta yapılan kurslardan biri olan futbolda ise geleceğin futbolcuları yetişiyor.

Spor Eğitim Uzmanı Ekrem Abaylı nezaretinde yapılan futbol kurslarında gösterilen teknik ve taktik çalışmalarıyla geleceğin futbolcuları yetiştiriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "İlçelerimizde GSB Spor Okulları kapsamında yapılan kurslarımıza olan ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Her daim söylediğimiz gibi amacımız sporun tabana yayılması ve geleceğimiz olan gençlerimizin spor dolu bir hayatı benimsemesi İl Müdürlüğü olarak en önemli görevlerimizden biri. Emeklerini esirgemeyen antrenörlerimize, spor eğitim uzmanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KAYSERİ

Felahiye'de futbol coşkusu
Felahiye'de futbol coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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