Felahiye'de 17 projenin açılışı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye ilçesinde çeşitli açılışlara katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Felahiye Merkez Camii önünde gerçekleşen törende, Felahiye Merkez Camii, Kur'an Kursu, müftülük, 2 lojman binası başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen 17 proje ve çalışmanın açılışı yapıldı.

Burada konuşan Büyükkılıç, böyle anlamlı ve önemli bir eserin hayata geçmesine vesile olanlara teşekkür etti.

Halkın kendilerine güvendiğini ve seçtiğini belirten Büyükkılıç, "Bunlar dürüst insanlar, güvenilir insanlar, emanete hıyanet etmez, haramı helali bilir, vatan, bayrak, ezan sevgisiyle, millet sevdasıyla ve inanç duygusuyla bizim gibi inanan, yaşayan insanlar' diye bizlere sahip çıkıyorlar. Bize de yakışan, yapacağımız işleri söylemek ve söylediklerimizi de mutlak hayata geçirmektir." ifadelerini kullandı.

İlçeye yapılacak Göğdere yolu hakkında bilgi veren Büyükkılıç, yolun ihale edildiğini, protokol imzalandığını, çalışmaların devam edeceğini aktardı.

Büyükkılıç, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan, Akkışla, Pınarbaşı ve Sarız olmak üzere 6 ilçenin her sene 2 ilçe olmak üzere 2022-2023 ve 2024'te doğalgazla buluşacağını kaydetti.

Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun da Büyükkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek projelerin açılışı yapıldı.

AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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