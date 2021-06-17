Feke yolunda kaza: 5 yaralı

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Adana'nın Feke ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Kaza, Feke'ye bağlı Şahmuratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Naim Toy yönetimindeki 01 LS 591 plakalı kamyonet Feke ilçesinden Şahmuratlı Mahallesi'ne seyir halindeyken iddialara göre, telefon kabloları aracın üstüne düştü. Direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu sürücünün kontrolünden çıkan kamyonet takla atarak yoldan çıktı. Su kanalına düşen kamyonet içerisindeki sürücü ile birlikte eşi Nafiye, çocukları Zeynep, Nisanur ve Esma Toy yaralandı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılar ilk belirlemelere göre hayati tehlikelerinin bulunmadığı tedavilerinin hastanede devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın yaşanan trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlattığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı