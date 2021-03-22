Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı
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Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

22.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:35
Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlandı

Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Feke'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Feke Kaymakam Vekili Fatih Mehmet Kestiroğlu ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk koydular, saygı duruşunda bulundular ve İstiklal Marşı'nı okudular.

Törende Başkan Sel'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Feke Şehitliği ve ilçedeki şehit aileleri ziyaret edildi.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Feke İlçe Emniyet Amiri Nermin Tercan ve jandarma ilçe komutanı Aydın Alataş ile birlikte şehit annesi ziyaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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