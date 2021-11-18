Feke Kaymakamı Yılmaz, "Doğa ve Orman" temalı etkinlikte öğrencilerle buluştu - Haberler
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Feke Kaymakamı Yılmaz, "Doğa ve Orman" temalı etkinlikte öğrencilerle buluştu

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Feke Kaymakamı Yılmaz,

Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, "Doğa ve Orman" temalı etkinlikte, ilçeye geziye giden öğrencilerle bir araya geldi.

KOZAN, ADANA (AA) - Feke Kaymakamı Vahit Yılmaz, "Doğa ve Orman" temalı etkinlikte, ilçeye geziye giden öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Yılmaz, Kozan Gençlik Merkezi'nin etkinliğiyle Feke ilçesine giden öğrencilerle buluştu.

Ay Tepesi Orman Tesisleri'nde öğrencilerle sohbet eden Yılmaz'a, Feke Orman İşletme Müdürü Mustafa Çelen ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gültekin Güleç de eşlik etti.

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AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

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